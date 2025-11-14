Bad Bunny y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso coparon los Grammy Latinos con cinco premios cada uno

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con cinco Grammy Latinos , respectivamente, este jueves de noche en Las Vegas durante la mayor fiesta de la música en español y portugués.

A continuación la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26ª edición de la mayor premiación de la música latina, que se celebró este 13 de noviembre en Las Vegas:

Álbum del año : "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Grabación del año: "Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz

Canción del año: "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

Mejor canción pop: "El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor fusión/interpretación urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Mejor interpretación de reguetón: "Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny

Mejor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Mejor canción urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Mejor álbum de rock: "Novela" – Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa: "Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor nuevo artista: Paloma Morphy

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: "Caju" - Liniker

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: "Veludo Marrom" - Liniker

FUENTE: AFP