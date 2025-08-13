Avanzan las obras en Carrasco para la instalación del nuevo sistema que permitirá aterrizajes con piloto automático

La pista principal del Aeropuerto Internacional de Carrasco permanece cerrada hasta las 9 de la mañana del jueves 14 de agosto en lo que será el primero de los tres cierres programados para la instalación del nuevo sistema de aterrizaje de precisión.

Los otros dos cierres previstos serán desde las 9 de la mañana del martes 19 de agosto a las 9 de la mañana del jueves 21 de agosto, y desde las 9 de la mañana del martes 2 de setiembre a las 9 de la mañana del jueves 4 de setiembre, según se anunció.

Actualmente, el sistema de aterrizaje del principal aeropuerto uruguayo es categoría I y pasará a categoría III. Permitirá el aterrizaje con piloto automático ante condiciones meteorológicas adversas con mínima visibilidad y densa niebla.

Seguí leyendo Quedó operativo el Aeropuerto de Carrasco que estuvo con demoras y desvíos en vuelos por aterrizaje de emergencia

El sistema ILS (Instrument Landing System) guiará a la aeronave en piloto automático a zona de toque para el aterrizaje en la pista principal del aeropuerto en momentos de visibilidad reducida, explicó Jorge Navarro, gerente de Infraestructura y Mantenimiento de Aeropuertos del Uruguay. Pasará de poder aterrizar con una altura de decisión de 60 metros y una visibilidad de 550 metros, a 15 metros de altura de decisión y una visibilidad de 120 metros o sin visibilidad.

Las obras, que se prevén habilitar a fines de noviembre, permitirán que el aeropuerto esté más tiempo operativo y que no dependa de las condiciones meteorológicas, como en la actualidad.