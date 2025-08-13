RECIBÍ EL NEWSLETTER
ILS SE HABILITARÁ A FINES DE NOVIEMBRE

Avanzan las obras en Carrasco para la instalación del nuevo sistema que permitirá aterrizajes con piloto automático

El sistema ILS guiará a la aeronave en piloto automático a zona de toque para el aterrizaje en la pista principal del aeropuerto en momentos de visibilidad mínima. Se prevé habilitar a fines de noviembre.

obras-nuevo-sistema-aterrizaje-aeropuerto-carrasco

La pista principal del Aeropuerto Internacional de Carrasco permanece cerrada hasta las 9 de la mañana del jueves 14 de agosto en lo que será el primero de los tres cierres programados para la instalación del nuevo sistema de aterrizaje de precisión.

Los otros dos cierres previstos serán desde las 9 de la mañana del martes 19 de agosto a las 9 de la mañana del jueves 21 de agosto, y desde las 9 de la mañana del martes 2 de setiembre a las 9 de la mañana del jueves 4 de setiembre, según se anunció.

Actualmente, el sistema de aterrizaje del principal aeropuerto uruguayo es categoría I y pasará a categoría III. Permitirá el aterrizaje con piloto automático ante condiciones meteorológicas adversas con mínima visibilidad y densa niebla.

quedo operativo el aeropuerto de carrasco que estuvo con demoras y desvios en vuelos por aterrizaje de emergencia
Seguí leyendo

Quedó operativo el Aeropuerto de Carrasco que estuvo con demoras y desvíos en vuelos por aterrizaje de emergencia

El sistema ILS (Instrument Landing System) guiará a la aeronave en piloto automático a zona de toque para el aterrizaje en la pista principal del aeropuerto en momentos de visibilidad reducida, explicó Jorge Navarro, gerente de Infraestructura y Mantenimiento de Aeropuertos del Uruguay. Pasará de poder aterrizar con una altura de decisión de 60 metros y una visibilidad de 550 metros, a 15 metros de altura de decisión y una visibilidad de 120 metros o sin visibilidad.

Las obras, que se prevén habilitar a fines de noviembre, permitirán que el aeropuerto esté más tiempo operativo y que no dependa de las condiciones meteorológicas, como en la actualidad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes

Te puede interesar

Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas video
CIUDAD 18 DE MAYO

Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas
Entendemos que la legítima defensa es prístina, dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

"Entendemos que la legítima defensa es prístina", dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo
Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido

Dejá tu comentario