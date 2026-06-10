Ataque con bomba molotov, disparos y un incendio contra una casa en Villa García

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov.

Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov, e incendio.

Una casa ubicada en Mizar casi ruta 8, en el barrio Villa García de Montevideo, fue escena de un ataque con una bomba molotov, un incendio y disparos de arma de fuego durante dos madrugadas consecutivas.

Según información a la que accedió Subrayado, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos durante la madrugada del martes, tiraron una bomba molotov y dispararon mientras que en la madrugada de este miércoles fueron seis personas en tres motos y prendieron fuego el interior de la vivienda.

Al momento de los ataques no había personas en la casa y no se registraron heridos.

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Un vecino dijo a la Policía que escuchó una explosión y, al observar hacia la vivienda, vio que se estaba incendiando.

Bomberos y policías fueron al lugar en la madrugada de este miércoles, extinguieron el fuego y encontraron en la calle una botella con una mecha estilo molotov y siete casquillos de bala. Además, en la fachada de la casa se observan varios impactos.

La Policía Científica trabajó en la escena para relevar evidencias e investigar lo ocurrido. Los ataques son analizados por investigadores de la Zona Operacional III de Montevideo.

Villa García se ubica en el límite con el departamento de Canelones, cerca de Casarino. A poco más de 40 minutos del centro de la capital en vehículo.