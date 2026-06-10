RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Ataque con bomba molotov, disparos y un incendio contra una casa en Villa García

Los delincuentes estuvieron en el lugar en las madrugadas del martes y miércoles. Hay varios impactos de bala y un incendio parcial en la vivienda.

Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov, e incendio.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov.

Una casa ubicada en Mizar casi ruta 8, en el barrio Villa García de Montevideo, fue escena de un ataque con una bomba molotov, un incendio y disparos de arma de fuego durante dos madrugadas consecutivas.

Según información a la que accedió Subrayado, cuatro personas llegaron al lugar en dos motos durante la madrugada del martes, tiraron una bomba molotov y dispararon mientras que en la madrugada de este miércoles fueron seis personas en tres motos y prendieron fuego el interior de la vivienda.

Al momento de los ataques no había personas en la casa y no se registraron heridos.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

Un hombre de 79 años fue hallado muerto tras un incendio en su casa en Guichón

Un vecino dijo a la Policía que escuchó una explosión y, al observar hacia la vivienda, vio que se estaba incendiando.

Bomberos y policías fueron al lugar en la madrugada de este miércoles, extinguieron el fuego y encontraron en la calle una botella con una mecha estilo molotov y siete casquillos de bala. Además, en la fachada de la casa se observan varios impactos.

La Policía Científica trabajó en la escena para relevar evidencias e investigar lo ocurrido. Los ataques son analizados por investigadores de la Zona Operacional III de Montevideo.

Villa García se ubica en el límite con el departamento de Canelones, cerca de Casarino. A poco más de 40 minutos del centro de la capital en vehículo.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Gobierno presentó su buque insignia para bajar el costo de vida: importadores múltiples para un mismo producto video
LOS DETALLES DEL PROYECTO EN 240 MEDIDAS

Gobierno presentó su "buque insignia" para bajar el costo de vida: "importadores múltiples para un mismo producto"
Carlos Negro: Hay una falta de control riguroso y necesario no solamente en las armas de fuego, si no sobre todo en las municiones video
MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE BALACERAS

Carlos Negro: "Hay una falta de control riguroso y necesario no solamente en las armas de fuego, si no sobre todo en las municiones"
Foto: @Uruguay en X. Llegada de la selección a México.
concentración celeste

Uruguay llegó a México y ya concentra en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial

Dejá tu comentario