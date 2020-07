Astrid" y "Al Fin" ganaron los clásicos en Maroñas

Con la monta de Nicol Romero, la defensora del stud Los Cuervos, derrotó por 4 cuerpos a Over Love. La zaina, que presentó Mariano Muñoz, recorrió la distancia en 1’29”47. De esta manera, la hija de The Leopard y Castle Rose por Awesome Again, oriunda del haras Santa Maria de Juncal, alcanzó su quinta victoria consecutiva, tercera clásica, sobre seis salidas a la pista.

“Al Fin” se impuso en el Clásico Ensayo (G3)

El pensionista de la caballeriza 3 de Enero, que prepara Sebastián San Martín, batió por un cuerpo a Draco. El alazán, que contó con la conducción de Luis Alberto Cáceres, cubrió los 1500 metros en 1’29”47. El hijo de Ecclesiastic y Agelical Rafaela por Elusive Quality, criado por el Haras Don Alfredo, obtuvo su segundo éxito, primero en el plano estelar, tres presentaciones.