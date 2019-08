Astori asegura que Lacalle "no entiende" cuando se dice que Uruguay se desacopló de Argentina

“No entiende de lo que está hablando, no comprende las medidas que ha tomado Uruguay, no sabe lo que es el desacople, no compara la enorme solidez financiera que tiene Uruguay con la tenía antes y por lo tanto tampoco comprende la diferencia que hay entre desacople e impacto como el que tenemos en el turismo receptivo”, dijo Astori al referirse a los comentarios del líder nacionalista.

“Cuando no se entiende de qué se está hablando se cometen errores de razonamiento como los que estoy señalando”, agregó Astori, que en los últimos días ha tenido un cruce de declaraciones con Lacalle Pou por temas de campaña electoral.

El candidato blanco responsabiliza a Astori por los problemas que experimenta la economía uruguaya aún después de “16 años de crecimiento ininterrumpido”, apuntó Lacalle Pou. “Astori tuvo el sueño del pibe y lo desaprovechó”, dijo.