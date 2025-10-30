Así se vivió Campus Party

Campus Party volvió a Montevideo de la mano de Antel. El 24 y 25 de octubre el Centro de Eventos del Parque Tecnológico del LATU vibró con una agenda completa de charlas en 2 escenarios simultáneos, workshops, mentorías y desafíos de innovación.

Speakers como Moure Dev (Ingeniero de Software. Desarrollador y divulgador con más de 3 millones de seguidores en redes sociales), Jini Hwang (Periodista. Host Digital. Experta en Marketing y IA con más de 500 mil seguidores en Instagram), Julio Cella (Embajador de Computación Cuántica y CyberSecurity BP Leader APU IBM Security) y Sofía Geyer (Founder & CEO The Human Lab. Corporate Innovation, Creativity, Neuroscience, Neurotechnology, Organizations), le dijeron sí a esta edición para inspirar a campuseros de todo el país y la región.

La Ceremonia de Apertura contó con la presencia del secretario de presidencia Alejandro Sánchez y las palabras de la gerente general de Antel Laura Saldanha, el director regional de Campus Party Ever Míguez y la directora ejecutiva de Campus Party Lucrecia Gratas. El vicepresidente de Antel Pablo Álvarez también participó del evento, al igual que el embajador de Reino Unido Malcolm Green.

“Campus Party tiene una energía muy especial y miles de personas de todas las edades, empresas, organizaciones y universidades referentes pudieron vivir un verdadero festival de tecnología e innovación, y mirar hacia el futuro con el compromiso de construir un país mejor”, comentó Ever Miguez, director regional de Campus Party, quien además agregó “Ya estamos planeando la próxima edición.”

Este año, de la mano de Google Developers Group, se organizó una especial Hackaton con el desafío de crear Videojuegos 2D estilo 8 bits, buscando que alguien sin saber programar, pudiera llegar a un prototipo funcional asistido por IA. Los ganadores se llevaron importantes premios.

En la Gaming Party se jugó la Copa Antel 5G apoyada por Nubia, Honor, BROU y Motorola. También hubo un entretenido concurso de Cosplay con los participantes encarnando a sus personajes favoritos. Al igual que todas las conferencias del escenario magistral, la Gaming Party se transmitió en vivo por Antel TV.

Campus Party, fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, ANDE y ANII, resaltando que es un evento internacional de innovación, emprendedurismo, ciencia y tecnología de especial relevancia.

Acompañaron esta edición: Antel, Nubia, SUMMUM, Honor, OPPO, BROU, Motorola, ORT, UCU, UM, entre otras empresas y organizaciones que apoyan la innovación.

Campus Party Global:

Campus Party ha tenido más de 80 ediciones en 15 países (Italia, Alemania, Reino Unido, España, Holanda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Singapur y Uruguay). Con más de 3 millones de participantes, una comunidad de 700 mil campuseros, y cientos de empresas, instituciones, medios, universidades y ONGs como partners, es el mayor evento de innovación, ciencia y tecnología del mundo.

Web: https://uruguay.campus-party.org/

Facebook @campuspartyuruguay | Twitter @campuspartyuy | Instagram @campuspartyuy