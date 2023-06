Asesino de su vecina en Colón es paciente psiquiátrico y espera en Vilardebó la citación de Fiscalía

La vivienda está ubicada en camino Besnes e Irigoyen y camino Manuel Fortet, al noroeste de Montevideo.

Luego del homicidio, el hombre se fue del lugar y comenzó a deambular por la zona. Fue detenido a los pocos minutos por los policías que llegaron al lugar y hacían un operativo en su búsqueda.

Al momento de la detención la Policía tuvo que realizar un perímetro para que vecinos de la zona no interrumpieran el procedimiento. Las personas mostraron indignación respecto al hombre de 36 años, que era conocido en la cuadra.

Los vecinos dijeron a los policías que el homicida es una persona agresiva y que había tenido problemas no solo con la víctima, si no con otros vecinos. Señalaron que tiene denuncias policiales en su contra, por violencia. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que no tiene antecedentes penales.