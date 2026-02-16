Asesinaron a un hombre de 30 años en Canelones: le dispararon cuando llegaba a su casa

Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa en moto; la policía investiga las circunstancias del crimen y busca a los responsables.

El hombre estaba llegando a su casa en moto en la zona de Aeroparque, en Canelones, cuando se le aproximaron dos hombres caminando y le dispararon varias veces.

Cayó herido en la vía pública, donde fue encontrado por personal de la seccional 28 que llegaron al lugar alertados por llamados al 911 que reportaban disparos. Fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó a ser operado, pero horas más tarde murió producto de un disparo en el abdomen.

El hombre de 30 años no tenía antecedentes penales, su moto quedó en la escena así como también casquillos y cartuchos calibre 9 milímetros. Todo fue relevado por Policía Científica para obtener indicios que permitan al Departamento de Homicidios de Canelones y a la Fiscalía de Pando dar con los responsables del crimen.

