RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALVÍN

Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar

Eran dos, pero uno de los ladrones logró escapar. "No sacaron que en esta ocasión éramos más nosotros que ellos", afirmó uno de los pisteros que intervino en la situación.

arresto-ciudadano-estacion-de-servicio-malvin

Dos delincuentes entraron a robar anoche en el minimercado de una estación de servicio en rambla O'Higgins y Amazonas, en Malvín. El hecho ocurrió sobre las 21:30 horas de este lunes. En ese momento, adentro estaba el cajero y un guardia de seguridad, y dos pisteros afuera.

Uno de los trabajadores contó a Subrayado que uno de los delincuentes había robado una botella de whisky la semana pasada y ahora "se vino confiado" junto a otro individuo. Los dos entraron al minimercado con intención de robar, pero no contaron que los empleados reaccionaran y lograran retener a uno de los ladrones. El otro logró escapar con dos botellas de whisky, otras dos se rompieron en el forcejeo.

"No sacaron que en esta ocasión éramos más nosotros que ellos", afirmó el pistero, que hace 11 años trabaja en la estación y este lunes justo estaba en ese turno porque había faltado un compañero y tuvo que hacer más horas. Aseguró que fue una situación muy compleja.

pasaban sillas playeras y otros articulos de contrabando entre la maleza y fueron atrapados; hay tres detenidos
Seguí leyendo

Pasaban sillas playeras y otros artículos de contrabando entre la maleza y fueron atrapados; hay tres detenidos

El guardia de seguridad resultó con lesiones en la espalda tras ser empujado por los delincuentes contra las góndolas del minimercado. El ladrón fue retenido por los trabajadores hasta la llegada de la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario