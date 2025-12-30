Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar

Dos delincuentes entraron a robar anoche en el minimercado de una estación de servicio en rambla O'Higgins y Amazonas, en Malvín. El hecho ocurrió sobre las 21:30 horas de este lunes. En ese momento, adentro estaba el cajero y un guardia de seguridad, y dos pisteros afuera.

Uno de los trabajadores contó a Subrayado que uno de los delincuentes había robado una botella de whisky la semana pasada y ahora "se vino confiado" junto a otro individuo. Los dos entraron al minimercado con intención de robar, pero no contaron que los empleados reaccionaran y lograran retener a uno de los ladrones. El otro logró escapar con dos botellas de whisky, otras dos se rompieron en el forcejeo.

"No sacaron que en esta ocasión éramos más nosotros que ellos", afirmó el pistero, que hace 11 años trabaja en la estación y este lunes justo estaba en ese turno porque había faltado un compañero y tuvo que hacer más horas. Aseguró que fue una situación muy compleja.

El guardia de seguridad resultó con lesiones en la espalda tras ser empujado por los delincuentes contra las góndolas del minimercado. El ladrón fue retenido por los trabajadores hasta la llegada de la Policía.

