Arrestan a quinto sospechoso por triple crimen en Argentina y hay manifestaciones en todo el país

Los cuerpos de Morena, de 20 años, su prima Brend, de 20, y Lara, de 15, fueron hallados el miércoles 24 descuartizados y enterrados en una vivienda de la periferia sur de Buenos Aires.

Un quinto sospechoso de haber participado en el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, una de ellas adolescente, fue arrestado la noche del viernes en Bolivia, informaron autoridades argentinas, que investigan el caso como ligado al narcotráfico.

El crimen conmocionó a Argentina, donde este sábado se prevén manifestaciones en todo el país. El acto central será una marcha en la capital, desde la céntrica Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Los cuerpos de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron hallados el miércoles 24 descuartizados y enterrados en una vivienda de la periferia sur de Buenos Aires. Habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre al abordar una camioneta.

AFP
Según el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fueron torturadas y asesinadas en la casa donde luego las enterraron, en un crimen transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de unas 45 personas, aparentemente como acto "aleccionador" luego de un robo de drogas.

Con el nuevo detenido suman cinco los arrestados en relación con el crimen: tres hombres y dos mujeres.

El último es un hombre que "se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara", sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en X.

El hombre, señalado de haber prestado apoyo logístico con un automóvil, fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, en un hotel a 600 metros de la provincia argentina de Jujuy, gracias a la colaboración policial entre ambos países, indicó el ministerio de Seguridad de Argentina.

Los arrestados enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", según el abogado de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

Por otra parte, las autoridades divulgaron el rostro de quien se sospecha ordenó los crímenes. Se trata de un joven peruano de 20 años conocido como "Pequeño J" que tendría su base de operaciones criminales en Zavaleta, un barrio marginal en el sur de la capital argentina.

El fiscal Adrián Arribas pidió su captura internacional.

También se busca a otro joven de 23 años sindicado como el principal lugarteniente de "Pequeño J".

"Son medidas preventivas, no sabemos si están o no en el país", dijo Bullrich a Radio Mitre.

Las tres mujeres, una de ellas madre de un bebé de un año, vivían en un barrio empobrecido de Buenos Aires.

"Estuvieron en el momento equivocado con la gente equivocada, no más que eso, no tenían nada que ver", dijo a la AFP Federico Celedón, de 26 años y primo de Morena y Brenda.

Las tres se habrían encontrado con sus asesinos engañadas con una oferta de trabajo sexual, según reportes de prensa que citan fuentes anónimas.

