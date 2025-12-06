Arrebató un celular y fue visto por investigadores que lo persiguieron y detuvieron

Arrebatos constantes de celulares y cadenitas en el barrio Pocitos motivaron el despliegue de investigadores en la zona en busca de los asaltantes que circulan en moto sin matrícula, la suben a la vereda y rápidamente roban los objetos de los transeúntes.

Ayer, en el marco de la investigación por varias denuncias de arrebatos, investigadores de la Zona Operacional II recorrían la zona, también en moto, en busca de uno de estos asaltantes que estaba identificado.

En la recorrida, el delincuente le arrebató el celular a una mujer de 46 años ante los ojos de los investigadores, que comenzaron una persecución desde Gabriel Pereira y Berro hasta el Parque Batlle, donde fue detenido.

Es un hombre de 37 años que tiene nueve antecedentes penales. Además, le incautaron seis celulares, cadenas y un bolso con objetos robados.

La moto en la que iba estaba reportada como robada y también fue incautada. Ahora fue puesto a disposición de Fiscalía para resolver su situación judicial.