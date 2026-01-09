RECIBÍ EL NEWSLETTER
48 AÑOS EN FNC

"Aquí me formé como hombre, como ser humano y como trabajador": Richard Read renunció a su trabajo en FNC

“Me voy con la frente alta, las manos limpias y la misma convicción de siempre: nadie se salva solo”, escribió Richard Read en su carta de renuncia a la empresa FNC este viernes.

Richard-Read-en-presidencia

El histórico dirigente sindical Richard Read renunció este viernes a su trabajo en Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) tras 48 años en la empresa.

Read publicó su carta de renuncia en la que destaca su participación en el sindicato de la bebida, el que dirigió durante muchos años.

“Aquí me formé como hombre, como ser humano y como trabajador”, escribió, y agregó: “Todo lo que soy es producto del trabajo, de la organización colectiva y de la lucha sostenida por la dignidad de la clase trabajadora”.

“El movimiento sindical me dio calle y conciencia y me enseñó que los logros se caminan con otros”, dijo Read, y anunció que asumirá “otro compromiso que no admite postergaciones”.

Se refiere al programa de estudio y salida laboral que dirige para menores de edad internados en el INISA (Cosechando Esperanzas). También seguirá como coordinador de los centros educativos FOEB (del sindicato de la bebida).

““No me voy del compromiso social, cambio de trinchera”, escribió, y finalizó: “Me voy con la frente alta, las manos limpias y la misma convicción de siempre: nadie se salva solo”.

Carta-renuncia-Richard-Reed
