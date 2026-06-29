Andrés Ojeda presenta proyecto de ley para que la Policía pueda usar más materiales e infraestructura del Ejército

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda presentará en las próximas horas un proyecto de ley para que la Policía pueda utilizar más materiales e infraestructura del Ejército, y no solo los 12 vehículos militares anunciados por el gobierno el viernes.

De esos 12 vehículos, el Ejército ya trasladó este lunes a Montevideo cuatro tanquetas que podrá a disposición del Ministerio del Interior para patrullar los barrios más violentos y con mayor índice de criminalidad.

“Lamentablemente todo esto se hizo de una forma muy desprolija. Es un tema grande, no se puede atar con alambre, que es un poco lo que hemos visto estas semanas”, dijo Ojeda en referencia a cómo se presentó el tema públicamente, primero por el presidente Orsi al compartir la información publicada por Búsqueda, y después con las críticas que surgieron dentro del gobierno, como fue el caso del ministro de Trabajo Juan Castillo, quien advirtió que no sería una buena imagen ver en las calles de Montevideo a vehículos del Ejército.

En este sentido, Ojeda anunció un proyecto de ley “que tiene algo más macro que estos vehículos en particular, que es permitir que el Ministerio del Interior use logística e infraestructura del Ministerio de Defensa para la seguridad interna, pero específicamente para la guerra y el combate contra el narcotráfico”.

“Hay mucho más que estos vehículos que se pueden utilizar sin necesidad de utilizar militares o militarizar ninguna guerra contra el narco”, dijo Ojeda tras analizar el tema con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.

Y agregó: “También es necesario regular si un militar abocado a esta tarea cuál es su marco de acción y qué garantías le damos. Yo no quiero ningún militar regalado en esto. Estamos proponiendo que cualquier militar abocado a estas tareas sea remunerado especialmente y en forma extra en virtud de hacer tareas que no le son propias”.

Sobre los vehículos que donó el gobierno de Estados Unidos al Ejército para las Misiones de Paz, y que el gobierno de Orsi pensó en una primera instancia en utilizar para patrullar los barrios, Ojeda dijo que se contactó con la embajada norteamericana en Montevideo y no habría reparos en cambiar el destino de la donación.

“La relación con Estados Unidos termina siendo útil para Uruguay. Quiero agradecer al gobierno americano que permite esto. Porque la donación se hace para otros fines, es una donación modal, específica para ser utilizados en misiones militares de paz y no para seguridad interna. También es real que el único que puede objetar la donación es quien la hizo, y si el gobierno americano no la objeta, perfectamente podemos utilizarlos en este sentido. El gobierno americano colabora con la guerra contra el narcotráfico que Uruguay hoy emprende de otra manera. Pasamos de ‘la guerra está perdida’ a empezar hoy a tener otra situación, como la que veníamos reclamando hace rato”, apuntó.