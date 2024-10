Andrés Ojeda: "Estamos a una semana de hacer historia, de cambiarlo todo, y hay mucha gente enojada porque estamos ahí"

Al comienzo de su discurso, Ojeda agradeció la presencia de militantes que no son colorados: “Bienvenidos a los que no son colorados y están acá. Bienvenidos porque les debemos nuestro crecimiento, les debemos esta gesta”.

“Fuimos víctimas de un ciberataque furioso porque hay gente capaz de poner plata para que no ganemos”, señaló, en referencia a “la campaña sucia” que denunció con videos en Youtube.

"Mientras entre ellos tiene acusaciones de corrupción de la peor calaña, a mi lo peor que pueden decirme es quién es mi novia. No tiene dónde pegar, no tienen dónde agarrarse, porque yo no tengo mochila y no la van a encontrar, así que sigan pegando porque igual les vamos a ganar", dijo Ojeda.