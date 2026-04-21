ANDA participó de la Expo Turismo 2026 promoviendo experiencias en todo Uruguay

Reforzando su apuesta a promover experiencias que generan impacto económico en cada destino y bienestar en las personas, ANDA se sumó a la principal feria del sector turístico con una propuesta centrada en el turismo nacional como motor de desarrollo para las economías locales.

“En ANDA promovemos el turismo como una experiencia que va más allá del viaje. Es una forma de conectar con la cultura, las personas y las economías locales de cada rincón del país”, señaló Máximo Araújo, director de Atención al Socio de la institución.

La asociación impulsa la actividad económica en distintas localidades del país, trabajando con proveedores locales e incentivando el comercio en cada destino. Las propuestas integran servicios como alojamiento, gastronomía, transporte, excursiones y comercios, lo que contribuye a generar empleo indirecto en múltiples rubros vinculados al sector.

Además, pone el foco institucional en el bienestar de las personas, destacando el valor de la recreación y el turismo como herramientas para mantenerse activos y fortalecer la salud física y emocional.

"Promovemos acciones y programas que fomentan la sociabilización y el bienestar de las personas con una amplia oferta que incluye paseos por el día, excursiones locales, viajes al exterior, cruceros y mucho más”, expresó Araújo.

Uno de los diferenciales del servicio es el acompañamiento de coordinadores especializados durante todo el viaje, lo que aporta cercanía, respaldo y una mejor experiencia para los pasajeros.

La propuesta se complementa con financiación en hasta 24 cuotas sin recargo en pesos uruguayos, una herramienta que busca ampliar el acceso al turismo y fomentar los viajes durante todo el año..

La información sobre destinos y fechas de salida está disponible en www.turismo.anda.com.uy y en las sucursales de ANDA en todo el país.