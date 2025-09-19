ANCAP advierte que circula a través de redes sociales y páginas web una estafa digital que promueve falsas inversiones.
ANCAP advierte por estafa digital a través de redes sociales y páginas web que promueve falsas inversiones
El ente estatal emitió un comunicado en el que exhorta a la población a no proporcionar datos personales y recomienda verificar cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía.
El ente estatal indicó que se trata de un contenido falso que simula ser una nota del diario El Observador y promociona un supuesto programa denominado "Inversiones ANCAP".
"En dicho material se utilizan de manera engañosa el nombre e imagen de la presidente de ANCAP, así como de autoridades del Banco de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones públicas con el fin de dar credibilidad a una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias".
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00
Desde ANCAP exhortan a la población a no proporcionar datos personales y recomienda verificar cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía:
• Teléfono: 1931
• Portal corporativo: www.ancap.com.uy
• X: @AncapUruguay
• Linkedin: ANCAP
"ANCAP ha denunciado esta situación en reiteradas oportunidades a la justicia y trabaja estrechamente con las autoridades pertinentes para minimizar los impactos de la maniobra. Agradecemos su colaboración; seguimos comprometidos con la transparencia y la protección frente a fraudes", finaliza el comunicado.
Dejá tu comentario