ANCAP advierte por estafa digital a través de redes sociales y páginas web que promueve falsas inversiones

ANCAP advierte que circula a través de redes sociales y páginas web una estafa digital que promueve falsas inversiones.

El ente estatal indicó que se trata de un contenido falso que simula ser una nota del diario El Observador y promociona un supuesto programa denominado "Inversiones ANCAP".

"En dicho material se utilizan de manera engañosa el nombre e imagen de la presidente de ANCAP, así como de autoridades del Banco de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones públicas con el fin de dar credibilidad a una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias".

Desde ANCAP exhortan a la población a no proporcionar datos personales y recomienda verificar cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía: • Teléfono: 1931 • Portal corporativo: www.ancap.com.uy • X: @AncapUruguay • Linkedin: ANCAP "ANCAP ha denunciado esta situación en reiteradas oportunidades a la justicia y trabaja estrechamente con las autoridades pertinentes para minimizar los impactos de la maniobra. Agradecemos su colaboración; seguimos comprometidos con la transparencia y la protección frente a fraudes", finaliza el comunicado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AncapUruguay/status/1969120035634290869&partner=&hide_thread=false Accede a todos los detalles https://t.co/HQkIbUq5uE — ANCAP (@AncapUruguay) September 19, 2025

Temas de la nota ANCAP

redes sociales

estafa