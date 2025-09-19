RECIBÍ EL NEWSLETTER
MANIOBRA DELICTIVA

ANCAP advierte por estafa digital a través de redes sociales y páginas web que promueve falsas inversiones

El ente estatal emitió un comunicado en el que exhorta a la población a no proporcionar datos personales y recomienda verificar cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía.

ancap-fachada-cartel-foco-uy

El ente estatal indicó que se trata de un contenido falso que simula ser una nota del diario El Observador y promociona un supuesto programa denominado "Inversiones ANCAP".

"En dicho material se utilizan de manera engañosa el nombre e imagen de la presidente de ANCAP, así como de autoridades del Banco de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones públicas con el fin de dar credibilidad a una oferta de inversión que promete ganancias extraordinarias".

nueva actualizacion de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00
Seguí leyendo

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00

Desde ANCAP exhortan a la población a no proporcionar datos personales y recomienda verificar cualquier información en los canales de comunicación oficiales de la compañía:

• Teléfono: 1931

• Portal corporativo: www.ancap.com.uy

• X: @AncapUruguay

• Linkedin: ANCAP

"ANCAP ha denunciado esta situación en reiteradas oportunidades a la justicia y trabaja estrechamente con las autoridades pertinentes para minimizar los impactos de la maniobra. Agradecemos su colaboración; seguimos comprometidos con la transparencia y la protección frente a fraudes", finaliza el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AncapUruguay/status/1969120035634290869&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
MAL TIEMPO

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes
el pelón dio su versión

Intensa búsqueda de "El Pelón"; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes a partir de este viernes

Te puede interesar

Foto: AFP.
Economía

FMI destaca estabilidad de Uruguay pero advierte por incremento de la deuda
Así fue el momento del siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura video
VIDEO

Así fue el momento del siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura
Intensa búsqueda de El Pelón; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir video
el pelón dio su versión

Intensa búsqueda de "El Pelón"; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir

Dejá tu comentario