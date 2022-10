Alerta en pediatras por persistente circulación del virus sincicial aún en octubre

La pediatra y profesora grado 5 Catalina Píriz, que integra el comité de infectología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) advirtió que en este 2022 “todos los virus respiratorios se han presentado de una forma un tanto diferente”.

En este sentido preocupa en particular el virus sincicial respiratorio que afecta a niños y en especial a pequeños menores de dos años.

“Pero este año (2022) tuvimos desde marzo en adelante muchas infecciones respiratorias, primero en niños más grandes y después en más pequeños. Y ahora, este virus, que normalmente en setiembre debería terminar, si uno mira los informes, su pico más alto fue en la última semana del mes de setiembre. Y ahora en octubre sigue alto. Lo que quiere decir que todos los servicios están muy demandados en el área pediátrica, las emergencias, los cuidados intensivos”, señaló Píriz entrevistada en el programa Arriba Gente de canal 10.

“Este virus tiene una particularidad, los reportes los componen centros de vigilancia de niños y adultos, pero cada vez hay más información de que este virus, que siempre supimos que afecta mucho a los menores de dos años, también afecta a las personas mayores, a los ancianos”, agregó.

SÍNTOMAS

Píriz explicó los síntomas a los que deben prestar atención las familias para consultar al médico de inmediato.

“Las familias tienen que ver en sus niños pequeños esas características que pueden tener de respirar muy rápido, muy cortito, tener dificultad para respirar, tener quejido, esos son los elementos que harían alertar. Fiebre y tos, también, sobre todo la tos seca y persistente es muy común”, explicó la pediatra.

Consultada sobre la eventual saturación de los servicios de salud pediátrica, en particular emergencias y CTI, Píriz respondió que los servicios “se reacomodan”. “Es una situación (la saturación) que no está prevista”, dijo Píriz, y explicó: “la saturación es probable que no suceda porque todos los servicios reajustan camas y personal”.