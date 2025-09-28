El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, se expresaron sobre lo ocurrido con la actual fiscal, Mónica Ferrero, que sufrió un atentado en su casa de Jacinto Vera, en la madrugada de este domingo.
Alejandro Sánchez sostuvo que atentado en casa de fiscal de Corte es un "mensaje del crimen organizado"
El prosecretario Jorge Díaz (también exfiscal de Corte) se solidarizó con Ferrero y aseguró que Policía y Fiscalía "están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado".
"Frente al atentado contra Mónica Ferrero, nuestra solidaridad y protección. Ante el mensaje del crimen organizado, el Uruguay entero contra la delincuencia, sin fisuras, con responsabilidad, seriedad y trabajo. No pasaran !! Que caiga todo el peso de la ley a los responsables (sic)", expresó Sánchez en una publicación de X.
Por su parte, Díaz dijo que hay que "defender el estado de derecho" porque "es lo que reclama la hora", expresó su respaldo a la Policía y Fiscalía, que "están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado".
