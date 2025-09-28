RECIBÍ EL NEWSLETTER
PODER EJECUTIVO

Alejandro Sánchez sostuvo que atentado en casa de fiscal de Corte es un "mensaje del crimen organizado"

El prosecretario Jorge Díaz (también exfiscal de Corte) se solidarizó con Ferrero y aseguró que Policía y Fiscalía "están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado".

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. Imagen de archivo.&nbsp;

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. Imagen de archivo. 

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, se expresaron sobre lo ocurrido con la actual fiscal, Mónica Ferrero, que sufrió un atentado en su casa de Jacinto Vera, en la madrugada de este domingo.

"Frente al atentado contra Mónica Ferrero, nuestra solidaridad y protección. Ante el mensaje del crimen organizado, el Uruguay entero contra la delincuencia, sin fisuras, con responsabilidad, seriedad y trabajo. No pasaran !! Que caiga todo el peso de la ley a los responsables (sic)", expresó Sánchez en una publicación de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pachasanchez/status/1972370930564534705&partner=&hide_thread=false
sanchez respondio a criticas por presupuesto en educacion y aseguro: no es de recorte, de recorte fue el anterior
Seguí leyendo

Sánchez respondió a críticas por Presupuesto en Educación y aseguró: "No es de recorte, de recorte fue el anterior"

Por su parte, Díaz dijo que hay que "defender el estado de derecho" porque "es lo que reclama la hora", expresó su respaldo a la Policía y Fiscalía, que "están trabajando para detener a los autores materiales e intelectuales del atentado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdiazalmeida/status/1972381532359708998?t=IgdSSn6MmE-GjnUrm7AShQ&s=08&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
barrio 40 semanas

Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado
institucionalidad

Lacalle Pou se comunicó con Orsi por el atentado contra Ferrero: "En este tema no puede haber diferencias"
INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
bomberos

Destrozos tras fuertes vientos en La Paz; pino cayó sobre camioneta y parte de una vivienda

Te puede interesar

Negro tras atentado a Ferrero: El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones video
CONFERENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Negro tras atentado a Ferrero: "El narcotráfico reacciona frente al trabajo y los resultados de las investigaciones"
Foto: Subrayado. 
INVESTIGAN A LOS ALBIN

Requisas en el Penal de Libertad tras atentado a la casa de la fiscal Ferrero; incautaron celulares
Orsi. Foto: FocoUy
Política

Yamandú Orsi informó que "hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables" por atentado a Ferrero

Dejá tu comentario