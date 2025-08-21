Al menos dos tamberos tuvieron que tirar leche por medidas gremiales: "Las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas"

Foto: video en el que un tambero difundió que tuvo que tirar leche.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche , Álvaro Quintans, confirmó que al menos dos productores de la zona de Cardona –Soriano– tiraron leche ante el desborde de los tanques. Y denuncian que hay desperdicio del producto por las medidas gremiales.

"Esperaron un tiempo prudencial pero las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas por un tema biológico", señaló. Y explicó que hay "atrasos de muchas horas de los camiones en plantas de Conaprole, largas filas de camiones".

"Ese atraso lleva a que el productor se vea obligado (a tirar leche)", lamentó.

Quintans informó que Conaprole tiene 1.400 tambos remitentes, y desde 2007 no se puede distribuir ni vender leche cruda. "Como productores tenemos que ser muy cuidadosos de la salud".

Reclamó que hasta este jueves las medidas gremiales no se han levantado. "Al día de hoy se siguen tomando", criticó.