RECIBÍ EL NEWSLETTER
productores de leche

Al menos dos tamberos tuvieron que tirar leche por medidas gremiales: "Las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas"

El presidente la Asociación de Productores de Leche dijo que los tamberos "esperaron un tiempo prudencial" pero medidas gremiales generan retrasos y "las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas".

Foto: video en el que un tambero difundió que tuvo que tirar leche.

Foto: video en el que un tambero difundió que tuvo que tirar leche.

Foto: video en el que un tambero difundió que tuvo que tirar leche.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Álvaro Quintans, confirmó que al menos dos productores de la zona de Cardona –Soriano– tiraron leche ante el desborde de los tanques. Y denuncian que hay desperdicio del producto por las medidas gremiales.

"Esperaron un tiempo prudencial pero las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas por un tema biológico", señaló. Y explicó que hay "atrasos de muchas horas de los camiones en plantas de Conaprole, largas filas de camiones".

"Ese atraso lleva a que el productor se vea obligado (a tirar leche)", lamentó.

pa la cuneta la leche; productor difunde video para mostrar que debe tirar leche porque no pasa el camion recolector
Seguí leyendo

"Pa' la cuneta la leche"; productor difunde video para mostrar que debe tirar leche porque no pasa el camión recolector

Quintans informó que Conaprole tiene 1.400 tambos remitentes, y desde 2007 no se puede distribuir ni vender leche cruda. "Como productores tenemos que ser muy cuidadosos de la salud".

Reclamó que hasta este jueves las medidas gremiales no se han levantado. "Al día de hoy se siguen tomando", criticó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario