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Al menos cinco muertos en accidente de avión de carga en aeropuerto de Miami

Bomberos dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar.

La Nación

La Nación

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo y chocó contra varios vehículos, informaron las autoridades.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo que no existe "ninguna amenaza evidente para la seguridad pública" derivada del incidente, pero que hay "al menos cinco personas fallecidas" en el lugar.

En videos se veía un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado alrededor de las 14H00 desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

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El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

El aeropuerto informó que todas sus pistas y vías de rodaje fueron cerradas.

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