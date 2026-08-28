Al menos 579 personas murieron por los deslaves en Nepal; hay más de 1.900 desaparecidos

El devastador deslave ocurrido el miércoles en el norte de Nepal, en la frontera con China, causó al menos 579 muertos, anunció este viernes la autoridad nepalí de gestión de situaciones de emergencia, en un balance actualizado.

Las autoridades chinas reportan por su lado cinco muertos en la región autónoma del Tíbet, lo que lleva a 584 el balance provisional de muertos por el desastre, que también habría dejado más de 1.900 desaparecidos.

Un video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

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El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

"Todo se acabó", declaró a la AFP Omkar Joshi, de 35 años, refugiado en las colinas de la localidad nepalí de Timure. "Ya no es más que un gigantesco cementerio".

Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, acudieron a zonas afectadas para supervisar las labores de búsqueda y rescate, según medios estatales chinos y la oficina del dirigente nepalí, respectivamente.

Búsqueda a través del lodo

Foto: AFP.

En el terreno, los rescatistas tratan de abrirse paso a través de la espesa capa de lodo y los escombros en busca de sobrevivientes, con la ayuda de perros rastreadores.

Entre los que buscaban a sus familiares estaba Subash Khatani, quien dijo a la AFP que intentaba hallar a su hermano.

"Está entre los desaparecidos de (el distrito de) Rasuwa, por eso salimos a buscarlo", declaró.

El director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), David Fisher, alertó sobre la dimensión de la catástrofe, tras la que "pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados".

Estados Unidos prometió 500.000 dólares en ayuda.

Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación.

"Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría ocurrir una segunda inundación", explicó a la AFP Qianggong Zhang, jefe de riesgos climáticos y ambientales del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD), con sede en Katmandú.

Videos difundidos por la policía nepalí captaron cómo el agua de la inundación subió por uno de los ríos y arrasó casas enteras a su paso, al igual que imágenes de la AFP que dejan ver el piso superior de una casa sobresaliendo del suelo embarrado.

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos en la zona e informó que se logró evacuar a 105 personas y lanzar material médico y ayuda humanitaria de emergencia.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas", según esa televisora.

El dalái Lama dijo este jueves que reza por todas las víctimas y pidió "medidas de ayuda adecuadas". El líder espiritual del budismo es considerado por Pekín como un rebelde y separatista, tras escapar del Tíbet para exiliarse en 1959 luego de que tropas chinas sofocaran un levantamiento en esa región.

Por su parte, el papa León XIV se mostró "entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y la devastación" y envió "su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", declaró el Vaticano.

Las lluvias monzónicas, de junio a septiembre, suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia.

Los científicos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos.

FUENTE: AFP.