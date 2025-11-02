RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN SONORA, AL NORTE DEL PAÍS

Al menos 23 muertos por explosión en supermercado en el norte de México

La fiscalía de Sonora dijo en un comunicado que el evento fue "accidental" y que se investiga si la causa del siniestro fue un "transformador".

Explosión en México. Foto: Secretaría de Seguridad de Sonora, México, en X.&nbsp;

Al menos 23 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte), informaron el sábado autoridades locales.

"Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad", afirmó en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Gustavo Salas, el Fiscal General de Justicia de Sonora, detalló que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalar gases tóxicos.

En un video compartido por su oficina, confirmó que entre los fallecidos hay algunos menores de edad, pero no dio más detalles, ya que aún se está llevando a cabo el proceso de identificación de los cuerpos.

Salas añadió que 12 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Hermosillo.

La explosión se registró en una tienda de la cadena Waldo's en el centro de la ciudad.

La fiscalía de Sonora dijo en un comunicado que el evento fue "accidental" y que se investiga si la causa del siniestro fue un "transformador [un aparato que modula el voltaje eléctrico] que se encontraba en el interior del establecimiento comercial".

"Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional", dijo Salas.

"No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad", añadió en la grabación.

FUENTE: AFP

