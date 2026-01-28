RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ LA ARMADA NACIONAL

Ahogamientos: 10 personas murieron en lo que va del verano; ocurrieron en zonas no aptas para baño y sin guardavidas

El vocero de la Armada Nacional comentó a Subrayado que además se han realizado rescates y asistencias debido al aumento de deportes náuticos.



La Armada Nacional informó que 10 personas fallecieron ahogadas en lo que va de la temporada de verano.

El vocero Alejandro Pérez, dijo a Subrayado que los casos fatales se dieron en zonas no aptas para baño y en horarios sin presencia de guardavidas; las estadísticas son las mismas que el pasado año.

"Cuatro no podemos establecer si fueron realmente por un accidente o fue algo autoprovocado", comentó.

Pérez indicó que lo primero es buscar un lugar apto para baño que cuente con el servicio de guardavidas.

Además, personal de Prefectura ha realizado rescates y asistencias debido al aumento de deportes náuticos.

