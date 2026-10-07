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Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes que se aproximan por el suroeste

La advertencia meteorológica comenzó al mediodía y se extenderá durante la tarde. Mirá el detalle.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que se aproximan por el suroeste del país.

La advertencia comenzó al mediodía y se extenderá durante la tarde.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Lluvias y tormentas con advertencia amarilla. Foto: FocoUy
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La advertencia se actualizará a las 15:00.

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas por la advertencia.

Colonia: todo el departamento.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: todo el departamento.

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