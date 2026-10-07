El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que se aproximan por el suroeste del país.
Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes que se aproximan por el suroeste
La advertencia meteorológica comenzó al mediodía y se extenderá durante la tarde. Mirá el detalle.
La advertencia comenzó al mediodía y se extenderá durante la tarde.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Doble advertencia amarilla de Meteorología, una por persistencia de lluvias abundantes y otra por tormentas fuertes
La advertencia se actualizará a las 15:00.
Advertencia amarilla
Mirá las localidades afectadas por la advertencia.
Colonia: todo el departamento.
Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: todo el departamento.
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