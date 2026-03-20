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OPERATIVO EN RUTA 9, ROCHA

Aduanas incautó mercadería de contrabando ingresada desde Brasil por casi 3 millones de pesos

Entre los productos decomisados, hay cigarrillos, bebidas alcohólicas, chocolates, desodorantes, pasta dental y café que tenía como destino el área metropolitana.

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Personal de Aduanas incautó mercadería de contrabando ingresada desde Brasil por la frontera y con destino a la zona metropolitana por casi 3 millones de pesos en un operativo realizado en la ruta 9 en el departamento de Rocha.

En una camioneta Peugeot Partner, los funcionarios incautaron 200.000 cigarrillos, 140 botellas de whisky, 48 botellas de caña, 460 cajas de bombones Garoto de 250 gramos, 234 antitranspirantes de 250 ml, 120 paquetes de pasta dental de 180 gramos, 102 cajas de café Dolce Gusto de 10 unidades y 40 paquetes de café Pelé para máquina de 500 gramos, detalló Aduanas.

La mercadería incautada fue valorada en 2.768.708 pesos.

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