Adolescente detenido en Cruz de Carrasco: es el sospechoso de haber matado al exjuez Delfino

Un adolescente de 17 años fue detenido este jueves en Cruz de Carrasco por ser el principal sospechoso de haber matado al exjuez Luis Alberto Delfino.
La víctima fue encontrada muerta e incinerada dentro de su auto el 11 de agosto, en un descampado próximo a Parque Guaraní.
Fue detenido por personal del Departamento de Homicidios, tras ser intensamente buscado.
La víctima fue encontrada muerta e incinerada dentro de su auto el 11 de agosto, en un descampado cerca de una estación de UTE, próximo a Parque Guaraní y barrio Ideal.
El 20 de agosto, Policía Científica realizó allanamientos y luego relevamientos nocturnos en Antonio Pereira y Camino Oncativo, Cruz de Carrasco, buscando evidencia sobre el lugar del homicidio del exjuez.
