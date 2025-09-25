RECIBÍ EL NEWSLETTER

Adolescente detenido en Cruz de Carrasco: es el sospechoso de haber matado al exjuez Delfino

La víctima fue encontrada muerta e incinerada dentro de su auto el 11 de agosto, en un descampado próximo a Parque Guaraní.

policias-republicana-cientifica-investigacion-homicidio-delfino

Un adolescente de 17 años fue detenido este jueves en Cruz de Carrasco por ser el principal sospechoso de haber matado al exjuez Luis Alberto Delfino.

Fue detenido por personal del Departamento de Homicidios, tras ser intensamente buscado.

La víctima fue encontrada muerta e incinerada dentro de su auto el 11 de agosto, en un descampado cerca de una estación de UTE, próximo a Parque Guaraní y barrio Ideal.

ataque a balazos en cruz de carrasco: la policia recibio llamadas por disparos y encontro nueve vainas en la zona
Seguí leyendo

Ataque a balazos en Cruz de Carrasco: la Policía recibió llamadas por disparos y encontró nueve vainas en la zona

El 20 de agosto, Policía Científica realizó allanamientos y luego relevamientos nocturnos en Antonio Pereira y Camino Oncativo, Cruz de Carrasco, buscando evidencia sobre el lugar del homicidio del exjuez.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones video
Policiales

Hubo seis homicidios en menos de 24 horas: cuatro fueron en Montevideo, uno en Paysandú y otro en Canelones
Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo

Dejá tu comentario