Adiós a John Le Carré, el maestro de las novelas de espionaje

"Con gran tristeza debo anunciar que David Cornwell, conocido en el mundo bajo el nombre de John le Carré, falleció tras una corta enfermedad (no relacionada con el covid-19) en Cornualles, el sábado por la noche, 12 de diciembre. Tenía 89 años", declaró Jonny Geller, director del grupo Curtis Brown, en un comunicado publicado en la página web de esta agencia artística con sede en Londres. El escritor estaba casado y era padre de cuatro hijos.

"Con una gran tristeza debemos confirmar que David Cornwell -John le Carré- falleció de una neumonía el sábado por la noche tras una corta batalla contra la enfermedad", confirmó la familia en un mensaje distribuido por su agente.

John le Carré ha escrito 25 novelas y un volumen de memorias, "Volar en círculos" (2016). Ha vendido más de 60 millones de libros en todo el mundo.

Algunos de sus éxitos han sido adaptados a la gran pantalla o para televisión, como "El topo" en 2011, con el actor británico Gary Oldman como protagonista.

"Sus personajes eran profundos y hábilmente construidos ... Interpretar el papel de George Smiley fue uno de los puntos culminantes de mi carrera. Muchos de nosotros estamos en deuda con él", declaró el actor en un comunicado.

Se inspiró de su carrera de agente secreto, arruinada por el agente doble británico Kim Philby, que reveló al KGB (los servicios de inteligencia de la URSS) su cobertura y la de muchos de sus compatriotas. Le Carré dimitió entonces del MI6, los servicios secretos británicos.

"Hemos perdido a una gran figura de la literatura inglesa", declaró Geller, alabando su "gran espíritu", su "amabilidad", su "humor" y su "inteligencia".

El rey de las novelas de terror, el estadounidense Stephen King, lamentó en Twitter la muerte de un "gigante literario" y un "espíritu humanitario".

El escritor e historiador británico Simon Sebag Montefiore expresó en la misma red social que estaba "consternado" por la muerte de un "titán de la literatura inglesa".

- "Brillante y popular" -

John Le Carré alcanzó el éxito internacional tras la publicación de su tercera novela, "El espía que surgió del frío" (1964) que escribió con 30 años, "consumido por el aburrimiento" que le causaban sus actividades de diplomático en la embajada británica de Bonn, en Alemania.

El manuscrito fue autorizado por los servicios secretos porque concluyeron que se trataba de una obra de "pura ficción de principio a fin", escribió Le Carré en 2013 en el diario The Guardian. Pero la prensa lo vio con otros ojos, contó, y decidió que esta historia "no solo era auténtica, sino que era una especie de mensaje revelador procedente del Otro Lado".

La novela, de la que se vendieron más de 20 millones de ejemplares en el mundo, cuenta la historia de Alec Leamas, un agente doble británico en Alemania del Este. Su adaptación a la gran pantalla, con Richard Burton como protagonista, marca el comienzo de una larga colaboración con el cine y la televisión.

El novelista Robert Harris ha descrito a Le Carré como "uno de esos autores que no solo fue un escritor brillante, sino que también penetró en la cultura popular, y es algo muy raro".

"El espía que surgió del frío" es una "obra maestra", declaró Harris a la cadena SkyNews. "Es una historia increíblemente apasionante y muy profunda, y transformó la escritura de la novela de espías. Fue un brillante retrato psicológico del espionaje, la traición y el declive del poder británico", añadió.

En su última novela, publicada en octubre de 2019, el eurófilo Le Carré esboza un retrato sin miramientos del primer ministro Boris Johnson, a quien describe como un "cerdo ignorante", y tacha el Brexit de "locura".

FRASES CÉLEBRES

Estas son algunas de las frases y declaraciones más conocidas del escritor británico del relato de espionaje John le Carré, quien falleció a los 89 años.

- Maquiavélico -

"El espionaje tiene una sola ley moral: se justifica por los resultados"

- "El espía que surgió del frío" (1963)

- El amor duele -

"¿Sabes lo que es el amor? Te lo voy a decir: es todo aquello que aún puedes traicionar"

- Adrian Haldane, en "El espejo de los espías" (1965)

- Verdades ocultas -

"Cuantas más identidades tiene un hombre, más expresa la persona que oculta"

- "El topo" (1974)

- De la teoría a la práctica -

"Un escritorio es un lugar peligroso desde el que ver el mundo"

- "El honorable colegial" (1977)

- Encontrar una causa -

"Eres un espía perfecto. Lo único que necesitas es una causa"

- Axel, el espía checo, dirigiéndose a Magnus Pym, en "El espía perfecto" (1986)

- De Marx al dinero -

"Ahora que habíamos derrotado al comunismo, íbamos a tener que derrotar al capitalismo"

- Ned, personaje principal de "El peregrino secreto" (1990).

- Invasión de Irak -

"Estados Unidos ha entrado en uno de sus periodos de locura histórica pero este es el peor de cuantos recuerdo: peor que el macartismo, peor que la bahía de Cochinos y, a largo plazo, potencialmente más desastroso que la Guerra de Vietnam"

- Comentario de John le Carré al diario The Times en enero de 2003 sobre los preparativos para la invasión de Irak.

- Carrera variada -

"Además de espiar, en el pasado vendí toallas de baño, me divorcié, lavé elefantes, falté a la escuela, diezmé un rebaño de ovejas galesas con un obús de 25 libras (11,3 kg) porque era demasiado tonto para entender las instrucciones del oficial de artillería, enseñé a niños en una escuela especial"

- De su página web

- ¿Por qué Le Carré? -

"Con frecuencia me han preguntado por qué elegí este ridículo nombre, ahí es donde la imaginación del escritor viene en mi ayuda. Me vi sobre el puente de Battersea, encima de un autobús, mirando a una sastrería... y se llamaba algo así, Le Carré. Esta historia ha contentado a todos durante años. Desgraciadamente, las mentiras nunca aguantan mucho. Últimamente he tenido unas terribles ganas de verdad. Y la verdad es que no lo sé"

- Entrevista concedida a la Revue de Paris, 1996

- A la antigua usanza -

"Odio el teléfono. No puedo mecanografiar, prefiero escribir. Vivo en un acantilado de Cornualles y odio las ciudades. Tres días y tres noches en una ciudad es mi máximo".}

FECHAS CLAVES

Estas son algunas de las principales fechas de David Cornwell, alias John le Carré, un escritor británico especializado en la novela de espías y traducido a casi 40 lenguas.

- 19 de octubre de 1931: nace en Poole, en Dorset, en el sur de Inglaterra.

- 1936: su madre abandona el domicilio y lo deja con su padre, quien acabará dos veces en la cárcel por fraude.

- 1948 a 1956: estudia francés y alemán en Berna (Suiza) y después en Oxford.

- 1954: se casa con Alison Sharp con quien tiene tres hijos y de la que se divorcia en 1971. Un año después se vuelve a casar con una editora, Valérie Eustace, y tiene un cuarto hijo.

- 1958: comienza a trabajar para la inteligencia británica en el interior del país (MI5) y escribe su primera novela "Llamada para el muerto" (1961).

- 1960: comienza a trabajar para la agencia de inteligencia exterior (MI6) cuando es segundo secretario de la embajada británica en Bonn (Alemania).

- 1963: publica "El espía que surgió del frío" (en 1964, en francés) bajo el seudónimo de John Le Carré.

- 1964: es traicionado por el agente doble Kim Philby que revela su verdadera identidad y dimite del MI6 para dedicarse a la escritura.

- 1974: publica "El topo", seguida de "El honorable colegial" (1977) y "La gente de Smiley" (1979).

- Enero de 2003: publica en el Times una diatriba contra la política del presidente estadounidense George W. Bush titulada "The United States has gone mad" (Estados Unidos se ha vuelto loco).

- 2017: publica su vigésima cuarta novela, "El legado de los espías".

- Octubre de 2019: publica su última novela, "Un hombre decente".

- 12 de diciembre de 2020: muere por neumonía en Cornualles.