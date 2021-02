Actriz Gina Carano es despedida por Disney por comparar a los seguidores de Trump con la persecución de judíos durante el Holocausto

Su actitud confrontativa y su explícito apoyo a teorías de la conspiración le jugaron en contra a Carano, de 38 años. Ella sostiene que es libre de expresar sus ideas y que el rechazo se debe a su imagen pública, por fuera de los cánones de Hollywood.

Disney y Lucasfilm decidieron despedir a Carano y anunciar que no integrará más ninguna propuesta de estas productoras, dos gigantes del entreteniimiento mundial.

"Gina Carano no es empleada de Lucasfilm actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables.", dijo una fuente de la empresa a Variety.

La noche del jueves, Gina Carano compartió varias historias en Instagram que se consideraron ofensivas.

Entre ellas un mensaje que muchos calificaron como antisemita. Dicho mensaje comparaba ser un republicano en EE.UU. con ser un judío durante el Holocausto. Carano igualmente aprovechó su cuenta para criticar el uso de mascarillas pese a la complicada situación sanitaria por la que atraviesa Estados Unidos. Disney, desde luego, no podía seguir tolerando este tipo de comportamientos.

Aunque las publicaciones fueron borradas, una gran parte de sus seguidores pudieron observarlas.

Muchos tomaron capturas de pantalla y comenzaron a difundirlas hoy por medio de diversas plataformas sociales; principalmente Twitter y Reddit. Después de la difusión del mencionado material, nuevamente surgió el hashtag #FireGinaCarano, el cual se hizo tendencia en muchos países.

El público exigió a Disney despedir a Gina Carano de The Mandalorian y no volver a darle espacio en otra producción.

#FireGinaCarano ya había aparecido durante noviembre de 2020.

Días después de las elecciones de Estados Unidos, en las que resultó ganador el actual presidente Joe Biden, Gina Carano apoyó las teorías sobre el supuesto fraude del partido demócrata. Además, en más de una ocasión demostró su apoyo a Donald Trump. Usuarios de Twitter intensificaron las críticas contra la actriz a principios del presente año. Carano, sin embargo, dejó claro que nunca abandonaría la red social:

"Voy a quedarme y si mi presencia les molesta, bien, pero también hay muchas personas a las que no les molesta mi presencia en Twitter o mi presencia en otras redes sociales. Así que me concentro en esas personas. Saco la llama de muchas personas. No estoy segura de por qué".

Gina Joy Carano nació en Dallas, Texas el 16 de abril de 1982. Es una actriz, modelo y exluchadora de artes marciales mixtas (MMA). Fue en un momento la tercera mejor luchadora en el mundo en 145 libras (66 kg), según la clasificación de las Mujeres del Distrito Unificado de MMA

Carano protagonizó la película de acción de 2012 Haywire y apareció en la cinta de 2013 Fast & Furious.

Protagonizó también la película de acción In the blood de 2014, encarnó el personaje de Angel Dust en Deadpool (2016) y fue desde 2019 hasta 2021 parte del elenco de The Mandalorian.

Fue votada como "La mujer más hot de Estados Unidos" por la revista Big Biz en la primavera de 2008. En abril de 2012, Carano se convirtió en la primera galardonada con el premio Chuck Norris (Mejor Estrella de Acción Mujer), otorgado por ActionFest.