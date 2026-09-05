Accidente laboral fatal en Vichadero: un hombre de 44 años murió mientras realizaba trabajos de excavación

Foto: Intendencia de Rivera. Vichadero. Archivo.

Un hombre de 44 años murió este viernes en un accidente laboral ocurrido en la localidad de Vichadero, en el departamento de Rivera.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 13 horas en inmediaciones de bulevar Artigas y Tranqueras, donde personal de la alcaldía realizaba trabajos de excavación para la instalación de tuberías de desagüe.

Cuando los policías de la seccional 8ª llegaron al lugar, encontraron a la víctima atrapada en el habitáculo de una máquina minicargadora (Bobcat). Minutos después, un equipo médico de ASSE constató el fallecimiento del trabajador.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. En el caso, trabaja el área de Zona III de la Jefatura de Policía de Rivera en coordinación con la Fiscalía de turno.

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