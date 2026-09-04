A partir del lunes 7 se podrá consultar si tiene para cobrar devolución del Fonasa y cuánto

La devolución del excedente de aportes al Fonasa alcanza a más de 152.000 personas, por un valor superior a 8.600 millones de pesos.

Los trabajadores que en el 2025 hayan tenido un promedio de ingresos mensuales superior a $122.600 acumulados a lo largo del año, podrán acceder a la devolución.

Para los jubilados o pensionistas, el promedio mensual de ingresos de referencia se sitúa por encima de los 132.800 pesos.

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También será tenida en cuenta la situación familiar de cada persona, si tiene o no hijos, cónyuge o personas mayores a cargo.

Los beneficiaros que dispongan de usuario personal en BPS en línea recibirán un correo electrónico con el recibo correspondiente al importe de la devolución.

A partir de este lunes 7 de setiembre la consulta se habilitará a toda la población a través de la línea gratuita 0800 2016, también por Whatsapp al 092 366 272 o ingresando al sitio web de BPS.