A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz uruguaya de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión argentina

Falleció a sus 92 años la actriz Adela Gleijer, figura destacada del teatro y la televisión rioplatense. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

Nacida en Montevideo en 1933, Gleijer se formó y dio sus primeros pasos profesionales en la histórica institución teatral El Galpón, antes de radicarse en la Argentina, donde desarrolló una extensa y reconocida trayectoria.

Participó en recordadas ficciones, como "Celeste siempre Celeste", "Los Buscas de Siempre" y "Verano del 98". En teatro, integró elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes. Además de su labor actoral, Gleijer fue autora de la canción "Cómo un pájaro libre", convertida en un clásico de la canción latinoamericana e interpretada, entre otros artistas, por Mercedes Sosa.

Estuvo casada con el actor compatriota Juan Manuel Tenuta y fue madre de la actriz Andrea Tenuta.

En 2006 recibió el premio Podestá, a la trayectoria honorable, en reconocimiento a su aporte a las artes escénicas.

Adela Gleijer deja un legado artístico profundo, y una huella en la cultura del Río de la Plata.