RECIBÍ EL NEWSLETTER
compuso "como un pájaro libre"

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz uruguaya de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión argentina

La actriz comenzó su trayectoria en el teatro El Galpón, pero fue en Argentina donde desarrolló su carrera.

adela-gleijer-actriz

Falleció a sus 92 años la actriz Adela Gleijer, figura destacada del teatro y la televisión rioplatense. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

Nacida en Montevideo en 1933, Gleijer se formó y dio sus primeros pasos profesionales en la histórica institución teatral El Galpón, antes de radicarse en la Argentina, donde desarrolló una extensa y reconocida trayectoria.

Participó en recordadas ficciones, como "Celeste siempre Celeste", "Los Buscas de Siempre" y "Verano del 98". En teatro, integró elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes. Además de su labor actoral, Gleijer fue autora de la canción "Cómo un pájaro libre", convertida en un clásico de la canción latinoamericana e interpretada, entre otros artistas, por Mercedes Sosa.

nueva version de el murguista: con voz de carlos gardel e imagenes de montevideo en los anos 20 recreadas por ia
Seguí leyendo

Nueva versión de "El Murguista": con voz de Carlos Gardel e imágenes de Montevideo en los años 20 recreadas por IA

Estuvo casada con el actor compatriota Juan Manuel Tenuta y fue madre de la actriz Andrea Tenuta.

En 2006 recibió el premio Podestá, a la trayectoria honorable, en reconocimiento a su aporte a las artes escénicas.

Adela Gleijer deja un legado artístico profundo, y una huella en la cultura del Río de la Plata.

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"
TENÍAN 90 Y 91 AÑOS

Investigan femicidio y suicidio de una pareja de ancianos en la zona rural de Maldonado
FLORIDA

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja

Te puede interesar

Alejandra Pico: Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real
ECONOMISTA DEL CUESTA DUARTE, PIT-CNT

Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"
Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala nuevo ajuste fiscal y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería recaudatorio video
CRUCE ENTRRE EL PN Y EL FA

Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala "nuevo ajuste fiscal" y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería "recaudatorio"
Canciller calificó de tropezón la decisión del Parlamento europeo de frenar y enviar a la justicia el acuerdo con el Mercosur video
"Ni es congelación ni liquidación del acuerdo"

Canciller calificó de "tropezón" la decisión del Parlamento europeo de frenar y enviar a la justicia el acuerdo con el Mercosur

Dejá tu comentario