Valverde ya no usará la camiseta 15: así quedaron los números de Uruguay para esta Copa del Mundo

Foto: AFP. Hinchada de Uruguay en el partido ante Inglaterra, previo al Mundial 2026.

La Selección Uruguaya dio a conocer este martes los números que usará cada futbolista para representar al país en la Copa del Mundo 2026, que se jugará en EEUU, México y Canadá.

Uno de los cambios es que Federico Valverde, que históricamente usó el número 15, ahora jugará con el 8 en la espalda, como en la actualidad en el Real Madrid.

Antes, el dorsal número 8 era utilizada por Naithan Nández, quien no fue citado en esta ocasión por el entrenador Marcelo Bielsa .

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Además, la número 1 será usada por Sergio Rochet, mientras que Fernando Muslera tendrá el 23.

La conformación de los números quedó de forma consecutiva. Y son los siguientes:

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Sergio Rochet - 1

José María Giménez - 2

Sebastián Cáceres - 3

Ronald Araujo - 4

Manuel Ugarte - 5

Rodrigo Bentancur - 6

Nicolás de la Cruz - 7

Federico Valverde - 8

Darwin Núñez - 9

Giorgian de Arrascaeta - 10

Facundo Pellistri - 11

Santiago Mele - 12

Guillermo Varela - 13

Agustín Cannobio - 14

Emiliano Martínez - 15

Mathías Olivera - 16

Matías Viña - 17

Brian Rodríguez - 18

Rodrigo Aguirre - 19

Maximiliano Araújo - 20

Federico Viñas - 21

Joaquín Piquerez - 22

Fernando Muslera - 23

Santiago Bueno - 24

Juan Manuel Sanabria - 25

Rodrigo Zalazar - 26