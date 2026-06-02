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Valverde ya no usará la camiseta 15: así quedaron los números de Uruguay para esta Copa del Mundo

La Selección Uruguaya dio a conocer este martes los números que usará cada futbolista.

Foto: AFP. Hinchada de Uruguay en el partido ante Inglaterra, previo al Mundial 2026.

Foto: AFP. Hinchada de Uruguay en el partido ante Inglaterra, previo al Mundial 2026.

La Selección Uruguaya dio a conocer este martes los números que usará cada futbolista para representar al país en la Copa del Mundo 2026, que se jugará en EEUU, México y Canadá.

Uno de los cambios es que Federico Valverde, que históricamente usó el número 15, ahora jugará con el 8 en la espalda, como en la actualidad en el Real Madrid.

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Además, la número 1 será usada por Sergio Rochet, mientras que Fernando Muslera tendrá el 23.

La conformación de los números quedó de forma consecutiva. Y son los siguientes:

image

Sergio Rochet - 1
José María Giménez - 2
Sebastián Cáceres - 3
Ronald Araujo - 4
Manuel Ugarte - 5
Rodrigo Bentancur - 6
Nicolás de la Cruz - 7
Federico Valverde - 8
Darwin Núñez - 9
Giorgian de Arrascaeta - 10
Facundo Pellistri - 11
Santiago Mele - 12
Guillermo Varela - 13
Agustín Cannobio - 14
Emiliano Martínez - 15
Mathías Olivera - 16
Matías Viña - 17
Brian Rodríguez - 18
Rodrigo Aguirre - 19
Maximiliano Araújo - 20
Federico Viñas - 21
Joaquín Piquerez - 22
Fernando Muslera - 23
Santiago Bueno - 24
Juan Manuel Sanabria - 25
Rodrigo Zalazar - 26

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