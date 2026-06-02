Fernando Pereira sobre Orsi: "La Jutep tiene la totalidad de la información y seguramente no va a haber ninguna falla ética"

Fernando Pereira dijo que tiene la “convicción” de que “no hay ninguna dificultad ética” en la compra de la camioneta que hizo el presidente Yamandú Orsi pocos días antes de asumir, con un descuento de 25.000 dólares y la entrega como parte de pago de dos vehículos, uno de su propiedad, particular, y otro que le fue donado en la campaña electoral por una automotora.

“Hay claridad en el Frente Amplio y unanimidad en que no dudamos de la honestidad de Yamandú Orsi y mucho menos dudamos que haya hecho esto para favorecerse en forma personal”, dijo el presidente del Frente Amplio este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Lo que le estoy diciendo yo, desde mi convicción, no hay ninguna dificultad ética. ¿Hubo errores políticos? Claramente que los hubo. ¿Hubo errores de la gestión de la comunicación del hecho? Claramente que los hubo. ¿Hay que corregirlos y dar la totalidad de la información? Claramente que si”, agregó Pereira.

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Y consultado sobre lo que analiza la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en este caso, tras varias denuncias anónimas, Pereira respondió: “La Jutep va a resolver. La Jutep tiene la totalidad de la información y seguramente no va a haber ninguna falla ética”.

Donación y rifa

Sobre la camioneta donada durante la campaña electoral y que Orsi decidió utilizar en un rifa para recaudar fondos, pero que no salió sorteada y por eso la terminó poniendo como parte de pago de la camioneta nueva, el presidente del FA dijo que no tiene toda la información, y que quienes integraban el comando de campaña directo de Orsi deberán explicar ese punto.

Al respecto, reconoce que todo el episodio de la camioneta de Orsi “genera preocupación porque hay un capital político en la izquierda y también en el presidente Orsi que es, precisamente, el de la transparencia y el de la honestidad”.

“Que Orsi es honesto yo no tengo la menor duda, que es transparente también, pero además la gente lo tiene que tener claro y para eso hay que darle explicaciones, hay que aclararlo sólidamente”, agregó.

Video demorado

Consultado también sobre el video que Orsi grabó y publicó el lunes de tarde, Pereira dijo que “probablemente se haya demorado un poco, pero se hizo, y buena parte del capítulo está explicado”.

“Simplemente hay un conjunto de errores que se están asumiendo, él mismo dijo, si yo cometí un error y tengo que subsanarlo lo voy a hacer de inmediato”, concluyó.