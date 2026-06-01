Bielsa dijo que Valverde podría jugar de puntero derecho: "Es un jugador verificado en tres posiciones"

El DT de la Selección Uruguaya Marcelo Bielsa dijo este lunes en conferencia de prensa que Federico Valverde puede jugar en el Mundial como puntero derecho, además de las posiciones ya conocidas como volante (su posición habitual) o incluso como lateral, posición en la que jugó varios partidos en el Real Madrid.

“El partido con el City fue el punto más alto. Un partido inolvidable. Valverde puede ser wing (puntero) derecho”, dijo Bielsa, y destacó que como volante por derecha “lo hace de toda la vida”. Bielsa recordó así el partido por Champions en el que Valverde hizo tres goles.

“Y como lateral jugó ante los mejores extremos del mundo”, agregó Bielsa, en referencia a su participación desde esa posición en partidos de Champions y de La Liga de España.

“Digo que es un jugador verificado en tres posiciones. Después, hay una palabra que es la polifuncionalidad y eso para una competencia como el Mundial es muy importante. Que juegue bien en más de un lugar del campo, que haya movimientos sin necesidad de hacer sustituciones”, explicó Bielsa.

Durante la conferencia de prensa Bielsa dijo que Valverde puede jugar en todo el costado derecho de Uruguay, como lateral, como volante o como puntero, y nombró las tres opciones que tiene para cada uno de esos puestos, con el capitán del Real Madrid en todas ellas.

Como laterales por derecha, Bielsa pensó en Guillermo Varela, Ronald Araujo y Valverde. Como volantes por derecha llevó a Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz y Valverde. Y como puntero derecho (extremo dice el DT), tiene a Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y también a Valverde.