Bielsa: "Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay nada que no sea deportivo"

El entrenador de la Selección Uruguaya Marcelo Bielsa explicó en conferencia de prensa este lunes por qué decidió dejar a Nahitan Nández fuera del plantel que va al Mundial.

“Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo”, dijo Bielsa, y agregó: “Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me hiciera considerar a mi algo que no sea deportivo. No hay tema extradeportivo para convocar o no a ningún jugador”.

“Entiendo el asombro porque fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad. En la Copa América fue el que mejor jugó. Para confirmar que no tengo ninguna diferencia extradeportiva, para el partido con Argelia e Inglaterra estuvimos gestionando la participación de Nández”, dijo el DT.

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Luego explicó los jugadores que eligió para las tres posiciones en las que podría jugar Nández, sea como lateral, volante o extremo por derecha.

“Nández juega por la derecha, de lateral elegí a Varela, Valverde y (Ronald) Araujo; en la posición de volante elegí a De La Cruz, Bentancur y Valverde, y en la posición de punta a Valverde, Pellistri y Canobbio”, detalló Bielsa.