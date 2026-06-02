Orsi pagó parte de su nueva camioneta con un auto donado durante la campaña electoral

Yamandú Orsi dijo el lunes de tarde en un video difundido en sus redes sociales que en febrero de 2025, cuando decidió comprar una camioneta Hyundai nueva para utilizar como presidente de la República desde marzo de ese año, puso como parte de pago su camioneta anterior, también Hyundai, del 2020, y que pagó la diferencia porque el precio que le ofrecieron de la automotora lo encontró “razonable”.

Según confirmó Subrayado con fuentes de Presidencia, fueron dos las camionetas que Orsi entregó como forma de pago de la nueva, su camioneta particular y otra Renault que un concesionario privado le entregó como donación para la campaña electoral.

Esa donación, dijeron las fuentes consultadas, fue realizada directamente a Orsi, quien decidió utilizar el vehículo para una rifa que tenía como objetivo la recaudación de fondos para la campaña electoral.

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Esta segunda camioneta no fue adjudicada en la rifa y queda en poder del entonces presidente electo, que decide ofrecerla como parte de pago de la camioneta cero kilómetro que compró una semana antes de asumir la presidencia.

Esta información no fue brindada por el presidente en el video del lunes de tarde, y fue publicada en las últimas horas por el semanario Búsqueda.

La camioneta Hyundai que Orsi compró en febrero, pocos días antes de asumir la Presidencia, tenía un valor de mercado de 79.000 dólares, pero la factura que tiene el mandatario es por 54.000 dólares. Ese fue el descuento que obtuvo al momento de hacer la compra y que fue cuestionado por la oposición y denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que ahora analiza el caso.

De acuerdo la nueva información, con las dos camionetas que entregó Orsi como parte de la operación, el saldo a pagar efectivamente fueron 15.000 dólares.