Una joven uruguaya murió durante una expedición en un glaciar cerca de Usuahia

Una turista uruguaya de 25 años murió durante una excursión en el glaciar Vinciguerra, en Tierra del Fuego, Argentina. La víctima fue hallada sin vida junto al guía de montaña, de unos 40 años.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos el lunes por la noche luego de que no regresaran a la base en el horario previsto. La alerta fue realizada por la madre del guía, lo que activó el protocolo de emergencia.

Medios argentinos informaron que la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía de Tierra del Fuego iniciaron la búsqueda en condiciones climáticas adversas y con visibilidad reducida. Cerca de la una de la madrugada del martes, los rescatistas hallaron los cuerpos en una de las partes más altas del glaciar

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Las autoridades buscan determinar las causas de las muertes. De acuerdo con las primeras hipótesis de quienes participaron del operativo, ambos sufrieron una caída.

El operativo para recuperar los cuerpos continuaba este martes de mañana en una zona de difícil acceso.

El glaciar Vinciguerra forma parte de una reserva natural protegida ubicada en el Valle de Andorra, a unos 7 kilómetros del centro de Ushuaia. El recorrido hasta el lugar comprende entre 13 y 14 kilómetros entre ida y vuelta y demanda unas ocho horas de marcha por terrenos con pendientes, rocas, hielo y nieve.