"Uno elige con qué actitud la va a enfrentar", pacientes de Parkinson cuentan su historia en el día mundial

Florencia Cerrutti conversó con Subrayado y contó su experiencia de vivir con el Parkinson. "Yo era una persona perfeccionista, ultratrabajadora, me llevaba el mundo por delante y creía que no había límites para mí. Iba en piloto automático creyendo que todo me había salido perfecto en la vida", relató. Al inicio de la enfermedad sintipo síntomas que no relacionó hasta que comenzó a darse cuenta que no podía cepillarse los dientes, ese fue el momento donde consultó médicos y comenzó "el periplo". Primero fue tratada por stress y por depresión hasta que el diagnóstico llegó cuando tenía 47 años.

"Uno no elige la enfermedad que te tocó, pero uno elige con qué actitud la va a enfrentar. Es un camino muy duro en el cual uno tiene que poner un montón de cosas día por día porque eso es clave, no hay un día en que te puedas olvidar de que tenés Parkinson", explicó. Y agregó: "Todo tu cuerpo cambia con el Parkinson. Es una enfermedad que te complica para dormir, para preparar las cosas, para vestirte, para comer".

Por su parte, Ana María Saravia, otra de las pacientes, fue diagnosticada cuando tenía 62 años. Contó a Subrayado que ya no padece los dolores porque aprendió a hacer ejercicios y hace manualidades, "no me quedo quieta, trato de hacer todo lo que puedo por mi misma", dijo. Y añadió: "La aceptación es el gran paso que tenemos que dar y yo les digo, primero que nada, que no se asusten, que no se queden".

"El diagnóstico en principio es muy chocante para las personas porque no es una enfermedad muy conocida, no tiene cura, pero sí se puede mejorar la calidad de vida", relató Ana María Martínez de la Asociación Parkinson del Uruguay.