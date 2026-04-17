Un adolescente de 13 años resultó herido por una bala perdida mientras se encontraba dentro de su casa en el barrio Colón. Ocurrió sobre las 19:00 de este jueves.
Una bala perdida hirió a un adolescente de 13 años dentro de su casa en Colón
El disparo ingresó por el techo de la casa y le impactó en la cabeza al menor. Fue trasladado por vecinos a un sanatorio y está fuera de peligro.
Según dijo la madre a la Policía, el menor estaba en su cuarto cuando una bala ingresó por el techo de la vivienda y lo impactó. Ante esa situación, pidió ayuda a vecinos para trasladarlo de urgencia a un sanatorio.
Los médicos diagnosticaron herida de arma de fuego en cuero cabelludo y señalaron que no reviste gravedad, informó la Policía.
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Fiscalía investiga las circunstancias en las que se produjo el disparo.
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