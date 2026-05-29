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EN TREINTA Y TRES

Accidente laboral fatal en Vergara: una mujer cayó de una altura de 11 metros en una planta de arroz

Testigos, compañeros de la trabajadora, dijeron que estaban limpiando un secador de arroz cuando la mujer se apoyó en una baranda y cayó.

Accidente fatal en Vergara. Foto: archivo Ministerio del Interior.

Accidente fatal en Vergara. Foto: archivo Ministerio del Interior.

Un accidente laboral fatal ocurrió en la pasada medianoche en una planta de arroz en Vergara, departamento de Treinta y Tres.

La víctima es una mujer de 50 años que cayó desde una altura de 11 metros, dentro de un secador de arroz, según indica el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Ocurrió a las 00:25 de este viernes. De acuerdo a lo informado por testigos, la mujer realizaba tareas de limpieza cuando se apoyó en una baranda de los andenes de la estructura (secadora de arroz) que cedió y cayó al vacío.

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Al lugar concurrió personal de Policía Científica, Seccional 9ª, y autoridades de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. Se dio aviso a la fiscalía local, que ahora investiga lo sucedido.

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