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Una joven italiana de 22 años es la víctima fatal de un tiroteo en fiesta de música electrónica en Suiza

"Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron hospitalizados", informaron las autoridades de Suiza.

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La policía suiza desplegó un enorme dispositivo este domingo para encontrar al hombre armado que abrió fuego durante una fiesta rave y que dejó a una mujer muerta y cinco personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

Según medios locales, los disparos se produjeron antes de las 03:00 en los alrededores de la Aarauer Rave, una fiesta anual de música tecno que reunió a unas 3.500 personas en el hipódromo de la ciudad entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

"Una mujer de 22 años murió a causa de sus heridas. Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron hospitalizados. Tienen heridas de leves a graves", anunció en X la policía del cantón suizo de Argovia, cerca de la frontera alemana.

Tiroteo en fiesta de electrónica en Suiza. Foto: AFP
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Un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una fiesta de música electrónica en Suiza

La joven fallecida era de nacionalidad italiana, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en un comunicado.

La policía precisó que todavía quedan por esclarecer las circunstancias del incidente.

Los investigadores continúan sin dar con detalles del o los atacantes, dijo el portavoz de la policía Bernhard Graser a periodistas.

"Por el momento, no tenemos información confiable respecto a los perpetradores. No sabemos si fue una sola personas o varias, ni si escaparon en un vehículo o a pie", dijo.

El comandante de la policía del cantón de Argovia, Michael Leupold, dijo que se ha encontrado evidencia de dos diferentes calibres, de una pistola o metralleta, y de un rifle de asalto.

Agregó que los tiros se dispararon desde dos locaciones, en la fiesta y desde junto a un parque de casas rodantes.

Además, dijo que la policía trabaja en tres hipótesis: "La primera es que fue un ataque terrorista, la segunda una masacre, y la tercera un simple acto criminal, cuyo motivo aún es desconocido".

Las autoridades lanzaron un amplio operativo para encontrar a los presuntos responsables y señalaron que habían reforzado su presencia más allá de Aarau "como medida de precaución".

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