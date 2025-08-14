RECIBÍ EL NEWSLETTER
comunicado 

Un obrero murió tras caérsele un muro en Mercedes y el PIT-CNT pidió garantizar normas de seguridad

El PIT-CNT expresó profundo dolor y pesar ante la muerte del trabajador, e instó a que estén garantizadas las normas de seguridad en todos los ámbitos laborales.

El trabajador murió por aplastamiento.

Un trabajador murió en la noche de este miércoles luego de pasar varias horas internado, como consecuencia de la caída en un muro en la mañana, en la obra que trabajaba.

Es una obra de reforma de una casa céntrica antigua que será transformada en comercio. Está ubicada en inmediaciones de Eduardo Víctor Haedo esquina Florencio Sánchez, en Mercedes.

Por disposición de fiscalía, el cuerpo debió ser trasladado a Paysandú por falta de forense en Mercedes. Además de la tragedia, la familia debe hacerse cargo del traslado del cuerpo y pagar una suma de $ 25.000.

PIT-CNT pidió a Orsi "conocer lo antes posible" el proyecto de ley de presupuesto y reiteró planteo de un impuesto "al 1% más rico"

El PIT-CNT de Soriano expresó en un comunicado "profundo dolor y pesar ante el fallecimiento del compañero Fabián Aguilera".

"Una vez más, la clase trabajadora se enluta por la pérdida de un compañero en su lugar de trabajo. Este hecho, que nunca debería ocurrir, nos recuerda la importancia y urgencia de garantizar que las normas de seguridad se cumplan estrictamente en todos los ámbitos laborales, evitando así tragedias que se pueden y se deben prevenir", agregó.

"Acompañamos en este difícil momento a la familia, amigos y compañeros de Fabián, y extendemos toda nuestra solidaridad al SUNCA. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por condiciones de trabajo seguras y dignas para todos los trabajadores y trabajadoras. ¡Ni una vida menos por trabajar!", cerró.

El sindicato de trabajadores analiza por estas horas si toma alguna medida tras la muerte del trabajador. Eso aún no está definido.

