Un motociclista sufrió lesiones graves en un siniestro de tránsito ocurrido sobre la hora 16.15 en ruta 26, a la altura del kilómetro 228, en el departamento de Tacuarembó.
Un motociclista está grave tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 26, Tacuarembó
Policía Caminera reportó que el choque entre una moto y un camión tuvo lugar a la altura del kilómetro 228.
Policía Caminera indicó que se trató de una colisión múltiple por alcance, en la que se vieron involucrados dos vehículos livianos, un birrodado y un camión; todos circulaban de oeste a este.
El conductor de la moto fue trasladado en estado grave a un centro de salud.
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