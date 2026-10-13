Un motociclista está grave tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 26, Tacuarembó

Un motociclista sufrió lesiones graves en un siniestro de tránsito ocurrido sobre la hora 16.15 en ruta 26, a la altura del kilómetro 228, en el departamento de Tacuarembó.

Policía Caminera indicó que se trató de una colisión múltiple por alcance, en la que se vieron involucrados dos vehículos livianos, un birrodado y un camión; todos circulaban de oeste a este.

El conductor de la moto fue trasladado en estado grave a un centro de salud.