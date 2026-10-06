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MENCK Y PORORÓ

Un joven fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron un llamado de una mujer que daba cuenta de la muerte de su hijo, de un tiro en la cabeza. El crimen ocurrió en Fernando Menck y Pororó.

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Un joven fue asesinado en la noche de este martes en la esquina de Fernando Menck y Pororó, en el barrio Villa Colón.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron el llamado de una mujer dando cuenta de la muerte de su hijo, de un balazo en la cabeza.

Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

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