Un hombre fue imputado por haber matado a otro el 1º de mayo en Marconi

Casi a medianoche del jueves 1º de mayo el sistema Shotspotter detectó varios disparos en el barrio Marconi .

Durante la primera alerta la Policía fue a la intersección de Torricceli y Chapicuy, pero no encontró indicios. Un rato más tarde, a casi cuatro cuadras de allí, un joven de 23 años fue asesinado a tiros en Pasaje A y Chifflet, en el barrio Marconi.

La Policía encontró en la escena aquella noche 44 casquillos de bala y mientras la preservaban, hubo otra ráfaga de disparos a tres cuadras.

Allí otro joven, de 20 años que estaba en el cruce de Guarapirú y Niagara recibió un disparo en el hombro derecho.

La escena del asesinato fue periciada por Policía Científica y la investigación estuvo a cargo del Departamento de Homicidios, que en las últimas horas tuvo avances.

Este martes los policías de Homicidios detuvieron a un hombre de 23 años como sospechoso de haber matado al otro, de su misma edad. En las últimas horas fue imputado por homicidio muy especialmente agravado e irá a prisión preventiva hasta el próximo 10 de febrero, mientras continúa la investigación.

A su vez, la Policía cree que este hombre iba acompañado de un menor de 14 años que está identificado y está requerido, debido a que se mantiene prófugo.