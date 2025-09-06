RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Un hombre fue imputado por haber matado a otro el 1º de mayo en Marconi

La Policía encontró en la escena del crimen aquella noche 44 casquillos de bala y mientras la preservaban, hubo otra ráfaga de disparos a tres cuadras. Allí otro joven recibió un disparo en el hombro.

marconi

Casi a medianoche del jueves 1º de mayo el sistema Shotspotter detectó varios disparos en el barrio Marconi.

Durante la primera alerta la Policía fue a la intersección de Torricceli y Chapicuy, pero no encontró indicios. Un rato más tarde, a casi cuatro cuadras de allí, un joven de 23 años fue asesinado a tiros en Pasaje A y Chifflet, en el barrio Marconi.

La Policía encontró en la escena aquella noche 44 casquillos de bala y mientras la preservaban, hubo otra ráfaga de disparos a tres cuadras.

inddhh afirma que falta respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de genero
Seguí leyendo

INDDHH afirma que falta "respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género"

Allí otro joven, de 20 años que estaba en el cruce de Guarapirú y Niagara recibió un disparo en el hombro derecho.

La escena del asesinato fue periciada por Policía Científica y la investigación estuvo a cargo del Departamento de Homicidios, que en las últimas horas tuvo avances.

Este martes los policías de Homicidios detuvieron a un hombre de 23 años como sospechoso de haber matado al otro, de su misma edad. En las últimas horas fue imputado por homicidio muy especialmente agravado e irá a prisión preventiva hasta el próximo 10 de febrero, mientras continúa la investigación.

A su vez, la Policía cree que este hombre iba acompañado de un menor de 14 años que está identificado y está requerido, debido a que se mantiene prófugo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
LLAMADO A "UNA PROFUNDA REFLEXIÓN"

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez sobre caso de Río Negro

Te puede interesar

Ministro de economía reconoció que se equivocó en decir que el gobierno no iba a aumentar impuestos video
economía

Ministro de economía reconoció que se equivocó en decir que el gobierno no iba a aumentar impuestos
INDDHH afirma que falta respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género
violencia vicaria

INDDHH afirma que falta "respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género"
Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió
fútbol local

Luis Suárez fue a ver el partido de Deportivo LSM contra Rincón FC; su equipo perdió

Dejá tu comentario