Una mujer de 40 años fue asesinada de varios disparos en el barrio Maldonado Nuevo, en Maldonado, el 25 de marzo de 2024. El homicida fue condenado y su sentencia quedó firme: deberá cumplir 23 años de cárcel, confirmó el Tribunal de Apelaciones.
Un hombre fue enviado la cárcel por 23 años tras matar a tiros a una mujer en Maldonado Nuevo
La Fiscalía había pedido 27 años de prisión pero la Justicia otorgó 23. El homicidio ocurrió en marzo de 2024.
La Fiscalía a cargo de la investigación había solicitado que fueran 27 años, pero la Justicia concedió 23. Asimismo, el juez valoró la prueba reunida por los investigadores, que permitió condenar al autor del homicidio.
Subrayado informó entonces que la víctima se encontraba afuera de una vivienda en Camino de los Gauchos esquina Matheos Moleras cuando fue atacada a tiros por el condenado, que pasó por el lugar en moto. El cuerpo presentó heridas en el abdomen y en el pecho.
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La mujer tenía un antecedente penal por hurto, de 2011.
En la escena estuvo el entonces jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, entre otras autoridades.
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