Un hombre está grave en el CTI del Hospital de Las Piedras tras ser baleado en la cabeza.
Un hombre está grave tras ingresar al Hospital de Las Piedras con una herida de bala en un ojo
La víctima fue baleada a la 1:30 de la madrugada de este sábado en Canadá y Yaguarón, en ciudad 18 de Mayo, jurisdicción de la seccional 30.
El hecho ocurrió próximo a la 1:30 de la madrugada de este sábado en Canadá y Yaguarón, en ciudad 18 de Mayo, jurisdicción de la seccional 30 de la Jefatura de Policía de Canelones.
La víctima ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en uno de sus ojos, donde fue intubada, confirmaron fuentes policiales.
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En el caso trabaja personal de las seccionales 30 y 19, URPC y Policía Científica en coordinación con la Fiscalía de Las Piedras de 1º turno. No hay detenidos.
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