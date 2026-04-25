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SINIESTRO FATAL

Un delincuente murió tras chocar contra una columna cuando huía de la Policía en una moto robada

El vehículo había sido robado minutos antes del siniestro fatal a un repartidor de diarios en Francisco Escardo y Carlos Vaz Ferreira.

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Un delincuente murió en la madrugada de este sábado tras chocar la moto que conducía, la que estaba requerida por la rapiña a un motociclista.

El hombre circulaba en la moto robada junto a un acompañante cuando en las inmediaciones de avenida Burgues y Francisco Plá fueron vistos en actitud sospechosa por policías de la Zona Operacional III.

Al notar la presencia de los efectivos policiales, los delincuentes emprendieron la fuga por Burgues hasta José Batlle y Ordóñez y al llegar a la calle Covadonga perdieron el dominio de la moto y chocaron contra una columna.

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El acompañante logró fugarse por Covadonga hacia Santos, mientras que el conductor de la moto quedó herido en el lugar, donde minutos después personal médico constató su fallecimiento.

La Policía logró establecer que la moto había sido robada esta misma madrugada a un repartidor de diarios en el cruce de las calles Francisco Escardo y Carlos Vaz Ferreira. El trabajador fue abordado por uno de los delincuentes que lo apuntó con un arma de fuego para robarle la moto y el celular.

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