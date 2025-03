UCOT y Coetc realizan un paro general este domingo tras rapiña a chofer agredido con una cuchilla

"Le pidió toda la recaudación y después que el compañero le dio la liquidación le pegó una puñalada en la pierna". Vecinos trasladaron al conductor hasta el policlínico de la zona y, según el sindicalista la Policía actuó rápido y lo detuvo al agresor. "Tuvimos que parar porque fue una agresión violenta", agregó.

Spinetti dijo que el funcionario se encuentra bien anímicamente y permanece internado el Hospital del Banco de Seguros. "No fue muy profunda la herida, no tocó ninguna arteria que fue lo que lo salvó de que no sea más grave".

El sindicato solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior para plantear la situación de inseguridad que atraviesan en el transporte.

"Lo que queremos es más seguridad y poder trabajar más tranquilos".