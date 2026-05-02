Trump anunció nuevas sanciones a Cuba, sugirió que podría tomar control de la isla casi de inmediato

La tensión entre Donald Trump y Miguel Díaz-Canel volvió a escalar tras el anuncio de nuevas sanciones de Washington contra la isla.

El gobierno estadounidense busca aumentar la presión económica en medio de la profunda crisis que atraviesa Cuba, apuntando especialmente a bancos extranjeros que operan con La Habana y endureciendo también las restricciones migratorias.

Desde Estados Unidos sostienen que Cuba sigue siendo una “amenaza extraordinaria” para su seguridad nacional, E incluso Trump sugirió que su país podría tomar el control de la isla “casi de inmediato”, según declaraciones difundidas por medios estadounidenses.

Por su parte Díaz-Canel rechazó con dureza estas medidas calificándolas como parte de un “bloqueo genocida” y acusando a Washington de mantener una postura intimidatoria y arrogante.

El conflicto se da en un contexto simbólico: el día del trabajador.

Este 1º de mayo, el gobierno cubano convocó a una masiva movilización bajo el lema “defendemos la patria”, con un acto central frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde participaron las principales figuras del gobierno cubano.

Mientras tanto la situación económica en la isla sigue deteriorándose, el turismo cayó drásticamente, sectores clave como el níquel y el cobalto están paralizados, y la escasez de combustible afecta industrias tradicionales como el tabaco.

A Pesar de este escenario desde el oficialismo cubano insisten en un mensaje de resistencia y aseguran contar con el respaldo popular, incluso con la recolección de millones de firmas en apoyo al gobierno.

En este clima de creciente confrontación, ambos países mantienen algunos canales diplomáticos abiertos, aunque el endurecimiento del discurso y las medidas económicas anticipan un escenario de mayor conflicto en el corto plazo.